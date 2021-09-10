После захвата Панджшерского ущелья талибы клялись, что не тронут могилу Ахмада Шаха Масуда. Теперь выясняется, что она повреждена.

Об этом передает Aamaj News.

На опубликованных снимках заметно, что разбита гранитная плита и стекло над захоронением.

Талибы уже заверяют, что восстановят могилу путем реставрации в Кабуле. Однако перед этим они также ручались за охрану плиты и ее гарантированную неприкосновенность.

Кто именно несет ответственность за случившееся не известно. Не говорится, что это была инициатива рядовых членов движения или главарей.

Также выдвигается версия, что это все последствия затяжных боев в регионе, однако до этого никакой информации про урон могиле в прессе не фигугировало.

Ахмад Шах Масуд (Панджшерский лев) — министр обороны Афганистана, которого убили террористы из Аль-Каиды в 2001 году. Был полевым командиром, который в 1975 году участвовал в Панджшерском восстании против диктатуры. Ветеран Афганской войны 1979 — 1989 годов. Получил прозвище панджшерского льва за 9 безуспешных военных операций против него советскими войсками.

Как сообщалось, талибы заявили о полном разгроме сил сопротивления.