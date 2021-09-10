В пятницу, 10 сентября, под Николаевом в Большой Коренихе перевернулся мусоровоз.
Об этом сообщили пользователи Viber-канала «ДТП и дороги Николаева и области».
На данном участке дорожники проводили работы на обочинах.
Водитель сообщил, что на повороте он зацепил обочину, не смог выровнять автомобиль, который в итоге перевернулся на бок.
Пострадавших нет.
Ранее в Николаевской области на трассе Т1511 перевернулся автомобиль КАМАЗ с грузом.
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В пятницу, 10 сентября, под Николаевом в Большой Коренихе перевернулся мусоровоз.
Об этом сообщили пользователи Viber-канала «ДТП и дороги Николаева и области».
На данном участке дорожники проводили работы на обочинах.
Водитель сообщил, что на повороте он зацепил обочину, не смог выровнять автомобиль, который в итоге перевернулся на бок.
Пострадавших нет.
Ранее в Николаевской области на трассе Т1511 перевернулся автомобиль КАМАЗ с грузом.