В Николаевской области на трассе Т1511 перевернулся автомобиль КАМАЗ с грузом, инцидент произошел в Вознесенском районе сегодня, 22 июня.

Фото ДТП опубликовали в паблике «ДТП и дороги Николаева и области».

Инцидент произошел возле села Вороновка на трассе Вознесенск-Братское.

О пострадавших на данный момент информации нет. Судя по фото, фура полностью перекрыла обе полосы движения, вариантов объезда нет.

Напомним, полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое случилось 11 июня в Первомайске с участием водителя мотоцикла марки «Kawasaki Ninja».