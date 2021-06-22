В Николаевской области на трассе Т1511 перевернулся автомобиль КАМАЗ с грузом, инцидент произошел в Вознесенском районе сегодня, 22 июня.
Фото ДТП опубликовали в паблике «ДТП и дороги Николаева и области».
Инцидент произошел возле села Вороновка на трассе Вознесенск-Братское.
О пострадавших на данный момент информации нет. Судя по фото, фура полностью перекрыла обе полосы движения, вариантов объезда нет.
Напомним, полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое случилось 11 июня в Первомайске с участием водителя мотоцикла марки «Kawasaki Ninja».
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Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?Станислав Мартиросов
В Николаевской области на трассе Т1511 перевернулся автомобиль КАМАЗ с грузом, инцидент произошел в Вознесенском районе сегодня, 22 июня.
Фото ДТП опубликовали в паблике «ДТП и дороги Николаева и области».
Инцидент произошел возле села Вороновка на трассе Вознесенск-Братское.
О пострадавших на данный момент информации нет. Судя по фото, фура полностью перекрыла обе полосы движения, вариантов объезда нет.
Напомним, полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое случилось 11 июня в Первомайске с участием водителя мотоцикла марки «Kawasaki Ninja».