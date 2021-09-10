В центре Киева благодаря камерам наблюдения полиция вышла на след двух злоумышленниц, которые залезли в рюкзак главы подразделения ООН «Женщины в Украине».

Об этом пишет Апостроф.

Мошенницы «сработали» прямо на ходу и аккуратно извлекли содержимое рюкзака представительницы ООН, пока она возвращалась из магазина с покупками, ничего не подозревая.

Задержанными оказались: рецидивистка 1987 года рождения Лакатош Манчули и неоднократно судимая Фантош Илона 1995 года рождения.

Напомним, у николаевского нардепа от партии «Слуга народа» Александра Гайду украли кошелек с деньгами на одном из городских рынков.