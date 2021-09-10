В центре Киева благодаря камерам наблюдения полиция вышла на след двух злоумышленниц, которые залезли в рюкзак главы подразделения ООН «Женщины в Украине».
Об этом пишет Апостроф.
Мошенницы «сработали» прямо на ходу и аккуратно извлекли содержимое рюкзака представительницы ООН, пока она возвращалась из магазина с покупками, ничего не подозревая.
Задержанными оказались: рецидивистка 1987 года рождения Лакатош Манчули и неоднократно судимая Фантош Илона 1995 года рождения.
Напомним, у николаевского нардепа от партии «Слуга народа» Александра Гайду украли кошелек с деньгами на одном из городских рынков.
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В центре Киева благодаря камерам наблюдения полиция вышла на след двух злоумышленниц, которые залезли в рюкзак главы подразделения ООН «Женщины в Украине».
Об этом пишет Апостроф.
Мошенницы «сработали» прямо на ходу и аккуратно извлекли содержимое рюкзака представительницы ООН, пока она возвращалась из магазина с покупками, ничего не подозревая.
Задержанными оказались: рецидивистка 1987 года рождения Лакатош Манчули и неоднократно судимая Фантош Илона 1995 года рождения.
Напомним, у николаевского нардепа от партии «Слуга народа» Александра Гайду украли кошелек с деньгами на одном из городских рынков.