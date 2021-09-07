У народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Александра Гайду украли кошелек с деньгами на одном из городских рынков.

Об этом пишет УНИАН.

Как пишет издание, в кошельке нардепа было 3,8 тысячи гривен, 100 долларов, банковская карта и три флешки. Общая сумма ущерба заявлена в размере 6 тысяч 490 гривен.

По факту открыли уголовное дело по статье 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Подозреваемый разыскивается.

На своей странице в Facebook Александр Гайду сообщил, что неизвестный вытащил у него кошелёк незаметно, поэтому всё обошлось и нардеп в порядке.

— Вчера, находясь в Одессе, решил пойти на местный рынок за продуктами, но, к сожалению, не успел купить все, что планировал – меня ограбили. И такое бывает. Произошло это внезапно и, конечно, неожиданно. Наверное, так сильно был голоден и так тщательно выбирал продукты, что даже не заметил в какой момент мой кошелек вытащили из кармана. Но главное, что сейчас все хорошо!, – сообщил Александр Гайду.

Нардеп также выразил надежду, что сотрудники полиции вскоре найдут вора.

— После этого сразу обратился в полицию и уже открыто уголовное производство по статье «кража». Правоохранители проверяют камеры на рынке и на территории поблизости. Надеюсь, что вора в вскоре поймают и больше он никому не причинит зла! Берегите себя и ваши семьи! Пусть такие ситуации обходят вас стороной!, – написал Александр Гайду.

Напомним, что народного депутата Украины Алексея Гончаренко обокрали в поезде «Одесса-Ковель». В частности, у него украли сумку с 20 тысячами гривен и банковские карты.