Народного депутата Алексея Гончаренко обокрали в поезде «Одесса-Ковель». У него украли сумку с 20 тысячами гривен и банковские карты.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в понедельник, 10 мая, он ехал поездом «Одесса-Ковель» в Ровенскую область, где открывали два новых образовательных Гончаренко-центра в Остроге и Вараше.

«Во время когда все в поезде обычно мирно спят, ворам удалось украсть у меня сумку с деньгами, в которой было 20 тысяч гривен и банковские карточки. Утром, сразу после того, как проснулся, я заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги. Как оказалось, воры не слишком осмотрительно начали расплачиваться карточками в ближайшем от вокзала АТБ в Жмеринке», — написал он.

Нардеп сообщил, что сотрудники жмеринской полиции оперативно и профессионально сработали и в течение дня задержали воров.

Напомним, в поезде «Киев-Николаев» в конце декабря прошлого года в пустом вагоне-купе обокрали итальянца Роберто Кавалли.