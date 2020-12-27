В поезде Киев-Николаев в субботу, 26 декабря, в пустом вагоне-купе обокрали итальянца Роберто Кавалли.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Kiddisvit».

Утверждается, что Роберто Кавалли отлучился на несколько минут, взяв с собой только телефон, а когда вернулся, то денег, сумки и документов не нашел.

— Сейчас он находится в Николаеве и нуждается в помощи, он не может вернуться домой, а на дворе рождественские праздники, - говорится в сообщении.

Граждан, которые нашли документы Кавалли, просят позвонить по телефону +380953095467 и обещают вознаграждение в 1 тысячу долларов.

Напомним, что в Южноукраинске полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля «Opel Vivaro».