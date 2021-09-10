Ураган «Олаф» обрушился на курортный регион Лос-Кабос в Мексике.

Об этом пишет U.S news.

Власти закрыли порты, подготовили временные убежища и призвали людей следить за публичными объявлениями.

Порты Кабо-Сан-Лукас и Сан-Хосе-дель-Кабо закрыты для движения судов. Владельцы магазинов заколотили витрины, люди выстраивались в очередь за покупками в последний момент в супермаркетах.

Обычно в это время года курорты набиты туристами, но с пандемией COVID-19 приехало намного меньше отдыхающих.

Пока шел дождь, власти патрулировали подверженные наводнениям районы, призывая жителей перебраться в убежища.

Максимальная скорость урагана достигала 155 километров в час. Ожидается, что он принесет от 12 до 25 сантиметров осадков, а в некоторых частях курорта до 40 сантиметров воды, что создаст опасность внезапных наводнений.

Как сообщалось, ураган «Нора» 31 августа прошелся по территории Мексики и оставил сильные разрушения в одной из крупнейших провинций — Синалоа.