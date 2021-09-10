Правоохранители разоблачили в Киеве группу лиц, которые по заказу туристических фирм массово подделывали ПЦР-тесты и справки о вакцинации против COVID-19.

О этом сообщает Киевская городская прокуратура.

— 54-летний мужчина в сговоре с представителями туристических фирм наладил схему подделки и выдачи фальшивых результатов ПЦР-тестов с отрицательным результатом на коронавирус, выданных якобы украинскими и зарубежными лабораториями, а также медицинских карточек о вакцинации лиц, — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что туристические фирмы в качестве дополнительной услуги к оформлению документов на отдых предлагали клиентам уже готовые ПЦР-тесты для выезда за границу и въезда на территорию Украины.

За справки брали от 450 до 850 гривен в зависимости от уровня качества фальшивки (справки с QR-кодом и бланками определенных учреждений оценивались дороже) и лиц, которые «привели» клиента.

По оперативным данным, схема существовала с осени 2020 года. При этом никаких тестов клиентам не проводили.

Во время обысков правоохранители изъяли поддельные справки, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, бланки и шаблоны для изготовления фальшивок, 16 банковских карточек и незарегистрированный газовый пистолет.

Как сообщалось, в Греции начали расследование в отношении 10 центров вакцинации. Их подозревают в выдаче фальшивых COVID-сертификатов.