Правоохранители разоблачили масштабную контрабандную схему ввоза российского топлива через порты Одесской области.

Об этом в пятницу, 10 сентября сообщает пресс-служба ГБР.

— По оперативным данным, организаторы использовали грузовые корабли под украинским флагом, которые осуществляли коммерческие рейсы в иностранные порты. Экипажи отключали системы автоматической идентификации судов на маршруте к Румынии, Турции и Болгарии. С отключенными маячками корабли направлялись в определенную акваторию, где принимали нефтепродукты из российских танкеров. Загруженные топливом корабли возвращались на утвержденный маршрут и снова появлялись на радарах, — говорится в сообщении.

По прибытии в румынские, турецкие и болгарские порты судна возвращались в Украину. Для растаможивания организаторы подделывали документацию, в которой указывали другую страну происхождения продукции, поскольку при официальной закупке горючего у резидентов РФ к импортеру применяются дополнительные меры контроля органами таможни и ДПС. А также для минимизации налогов занижали объемы ввозимого топлива.

Сделка с контрабандным горючим проводилась через Одесскую таможню. Только с начала года этими судами в Украину легально ввезено 27 тысяч тонн нефтепродуктов. По информации следствия — это треть от реально импортируемого топлива.

Предварительно установлено, что масштабная схема беспрепятственного ввоза российского горючего некоторыми украинскими фирмами происходит при содействии должностных лиц Одесской и Энергетической таможни и Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Выявлены нарушения в деятельности таможенных складов на терминалах, где хранились ввозимые нефтепродукты. Информационные письма о нарушениях направлены в органы государственного надзора, назначены служебные проверки.

Также направлены запросы о предоставлении договорных и товарно-транспортных документов на приобретение нефтепродуктов.

Ранее в Николаев прибыла рекордная партия контрабанды.