В Италии необычного вида акула «с мордой свиньи» шокировала поймавших ее моряков.

Странное животное обнаружили военно-морские офицеры в водах у города Портоферрайо на итальянском острове Эльба, пишет Mirror.

Когда они вытащили его из воды, оказалось, что это акула, но выглядела она необычно и казалась мутантом. Морда животного больше напоминала очевидцам свиную, чем акулью.

Однако в итоге животное идентифицировали как трехгранную акулу — цетрину (Oxynotus centrina), которую действительно называют акулой-свиньей.

Обычно эти акулы обитают в восточной части Атлантического океана на глубине до 777 метров. Они относятся к видам, находящимся в уязвимом положении. Питаются в основном многощетинковыми червями. Самая большая известная акула-свинья достигала в длину 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что в Австралии вблизи Изумрудного пляжа произошло нападение акулы на серфингиста. В результате нападения 20-летний мужчина погиб.