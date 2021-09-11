В Италии необычного вида акула «с мордой свиньи» шокировала поймавших ее моряков.
Странное животное обнаружили военно-морские офицеры в водах у города Портоферрайо на итальянском острове Эльба, пишет Mirror.
Когда они вытащили его из воды, оказалось, что это акула, но выглядела она необычно и казалась мутантом. Морда животного больше напоминала очевидцам свиную, чем акулью.
Однако в итоге животное идентифицировали как трехгранную акулу — цетрину (Oxynotus centrina), которую действительно называют акулой-свиньей.
Обычно эти акулы обитают в восточной части Атлантического океана на глубине до 777 метров. Они относятся к видам, находящимся в уязвимом положении. Питаются в основном многощетинковыми червями. Самая большая известная акула-свинья достигала в длину 1,5 метра.
Ранее сообщалось, что в Австралии вблизи Изумрудного пляжа произошло нападение акулы на серфингиста. В результате нападения 20-летний мужчина погиб.
|
Про гідність та самоповагуСтанислав Мартиросов
|
Памяти другаАнатолий Дюмин
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графікомКатерина Середа
В Италии необычного вида акула «с мордой свиньи» шокировала поймавших ее моряков.
Странное животное обнаружили военно-морские офицеры в водах у города Портоферрайо на итальянском острове Эльба, пишет Mirror.
Когда они вытащили его из воды, оказалось, что это акула, но выглядела она необычно и казалась мутантом. Морда животного больше напоминала очевидцам свиную, чем акулью.
Однако в итоге животное идентифицировали как трехгранную акулу — цетрину (Oxynotus centrina), которую действительно называют акулой-свиньей.
Обычно эти акулы обитают в восточной части Атлантического океана на глубине до 777 метров. Они относятся к видам, находящимся в уязвимом положении. Питаются в основном многощетинковыми червями. Самая большая известная акула-свинья достигала в длину 1,5 метра.
Ранее сообщалось, что в Австралии вблизи Изумрудного пляжа произошло нападение акулы на серфингиста. В результате нападения 20-летний мужчина погиб.