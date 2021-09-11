Полеты, доставляющие афганских беженцев в США, прекратили - после того, как среди недавно прибывших обнаружили четыре случая кори.
Об этом AFP со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки
Решение приняли по требованию органов здравоохранения и в качестве меры пресечения.
Четырех человек, которые заболели корью, поместили на карантин и начали отслеживание контактов.
Джен Псаки отметила, что все афганцы, которые прибывают, должны пройти вакцинацию от кори, что является условием въезда в Соединенные Штаты. Она сказала, что вакцины против основных болезней, таких как корь, эпидемический паротит и краснуха, вводятся на военных базах, которые принимают афганских беженцев в США, и администрация рассматривает возможность вакцинации тех, кто до сих пор находится на зарубежных базах в ожидании поездки в США.
Как сообщалось, 159 граждан Украины обратились в Министерство иностранных дел с просьбой об эвакуации с территории Афганистана.
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Полеты, доставляющие афганских беженцев в США, прекратили - после того, как среди недавно прибывших обнаружили четыре случая кори.
Об этом AFP со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки
Решение приняли по требованию органов здравоохранения и в качестве меры пресечения.
Четырех человек, которые заболели корью, поместили на карантин и начали отслеживание контактов.
Джен Псаки отметила, что все афганцы, которые прибывают, должны пройти вакцинацию от кори, что является условием въезда в Соединенные Штаты. Она сказала, что вакцины против основных болезней, таких как корь, эпидемический паротит и краснуха, вводятся на военных базах, которые принимают афганских беженцев в США, и администрация рассматривает возможность вакцинации тех, кто до сих пор находится на зарубежных базах в ожидании поездки в США.
Как сообщалось, 159 граждан Украины обратились в Министерство иностранных дел с просьбой об эвакуации с территории Афганистана.