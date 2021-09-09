159 граждан Украины обратились в Министерство иностранных дел с просьбой об эвакуации с территории Афганистана.

Как сообщает Европейская правда, об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

— По имеющейся у нас информации на территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой, — сказал Дмитрий Кулеба.

По его словам, дипломаты работают через посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства некоторых стран, имеющих связи с талибами, чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы.

— Но я хочу подчеркнуть, что те граждане Украины, которые обратились с просьбой об эвакуации, не относятся к группам риска, для безопасности которых существуют реальные угрозы. Это не журналисты, не работники международных организаций или общественные активисты, — добавил министр.

Напомним, талибы начали постепенно перекрывать границы Афганистана: попасть в страну можно без проблем, а вот с эмиграцией возникнут сложности.