Талибы начали постепенно перекрывать границы Афганистана: попасть в страну можно без проблем, а вот с эмиграцией возникнут сложности.

Об этом сообщает EVZ, ссылаясь на Красный Крест.

Махфуз Йолдаш, руководитель афганской делегации в Турецком Красном Кресте подтвердил этот факт.

— «Талибан» закрыл все границы. Въезд разрешен, но выезд запрещен. Приток мигрантов прекратился, — говорит член гуманитарной организации.

Йолдаш также отметил, что количество тех, кто покинул свои населенные пункты и работу, очень велико, и предоставил информацию о том, что 18 миллионов человек в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи. Поскольку нет возможности работать, жизнь остановилась, считает сотрудник комитета.

— Самая большая потребность — еда. 3 миллиона детей недоедают. 7 миллионов человек не получают медицинских услуг. Нужны лекарства. Наша работа по оказанию гуманитарной помощи продолжается. В Афганистане была засуха, и если мы добавим к этому бедность и безработицу, то картина будет вот такой. В Афганистане 90% населения пытается жить менее чем на 2 доллара в день, — очервивает ситуацию специалист из Красного Креста.

Как сообщалось, талибы покрасили стены вокруг бывшего здания посольства США в Кабуле белым, разрисовали их символами «Талибана» и нанесли свои лозунги.