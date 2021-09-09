Талибы покрасили стены вокруг бывшего здания посольства США в Кабуле белым, разрисовали их символами «Талибана» и нанесли свои лозунги.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на турецкие СМИ.

«Флаг Талибана был нарисован на стене у главного входа в заброшенное здание посольства США», — сообщает издание.

Кроме того, стены вокруг посольства США в Кабуле, расположенного на главной улице города, ведущей к кабульскому международному аэропорту имени Хамида Карзая, сначала были окрашены в белый цвет, а затем украшены надписями и лозунгами «Талибана».

Сейчас на стенах изображены надписи: «Конец оккупации — наша общая гордость за свободу» и «Гражданин! Да будет благословенна твоя независимость».

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани попросил прощения у своего народа за то, что не смог помешать захвату власти представителями радикального движения «Талибан». Гани выехал из страны.

При этом вице-президент Афганистана Амрулла Салех возложил на себя обязанности президента страны и призвал сограждан к сопротивлению «Талибану». Амрулла Салех пояснил, что в соответствии с Конституцией он будет временно исполнять обязанности главы государства, так как президент Ашраф Гани самоустранился от них, сбежав из страны.