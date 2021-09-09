Президент Афганистана Ашраф Гани попросил прощения у своего народа за то, что не смог помешать захвату власти представителями радикального движения Талибан. Гани выехал из страны.

Слова Ашрафа Гани приводит Tolo News в Twitter.

Президент Афганистана отметил, что побег из Кабула было самым сложным решением в его жизни. Он считал, что это поможет избежать кровопролития.

— Я решил, что это единственный способ избежать использования оружия и спасти Кабул с шестью миллионами его жителей, — заявил Ашраф Гани.

Также Ашраф Гани назвал ложью информацию о том, что якобы забрал с собой миллионы долларов из бюджета государства.

Напомним, Вице-президент Афганистана Амрулла Салех возложил на себя обязанности президента страны и призвал сограждан к сопротивлению «Талибану». Амрулла Салех пояснил, что в соответствии с Конституцией он будет временно исполнять обязанности главы государства, так как президент Ашраф Гани самоустранился от них, сбежав из страны.