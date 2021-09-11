В субботу, 11 сентября, на оккупированном Донбассе на нефтебазе Кировского района произошел взрыв.

Об инциденте заявил так называемый «мэр» города Алексей Кулемзин, пишут «Новости Донбасса».

«Произошел взрыв в Кировском районе города на нефтебазе», — написал он.

По информации оккупационных властей, на месте происшествия сейчас работают спецслужбы, причина взрыва выясняется.

Ранее в оккупированном Должанском районе Луганской области произошла авария на шахте. Погибли минимум девять горняков.