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Вечером 11 сентября в Николаеве избили водителя фуры прямо в кабине из-за того, что он «подрезал» маршрутку.
Видеозаписью происшествия поделились свидетели в Viber-группе «ДТП и дороги Николаева».
Инцидент произошел на проспекте Богоявленском. По словам свидетелей, недалеко от Широкобальского моста водитель большегруза подрезал маршрутное такси с пассажирами, ДТП едва удалось избежать. После этого рассерженные пассажиры вышли и начали высказывать свое возмущение водителю фуры. Во время перепалки один из мужчин залез прямо в кабину к нему и начал его избивать.
Напомним, 9 марта этого года в Николаеве мужчина в ходе конфликта избил женщину-водителя троллейбуса и скрылся на автомобиле «ВАЗ». А в марте прошлого года пассажиры избили водителя трамвая 2085 маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.
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Вечером 11 сентября в Николаеве избили водителя фуры прямо в кабине из-за того, что он «подрезал» маршрутку.
Видеозаписью происшествия поделились свидетели в Viber-группе «ДТП и дороги Николаева».
Инцидент произошел на проспекте Богоявленском. По словам свидетелей, недалеко от Широкобальского моста водитель большегруза подрезал маршрутное такси с пассажирами, ДТП едва удалось избежать. После этого рассерженные пассажиры вышли и начали высказывать свое возмущение водителю фуры. Во время перепалки один из мужчин залез прямо в кабину к нему и начал его избивать.
Напомним, 9 марта этого года в Николаеве мужчина в ходе конфликта избил женщину-водителя троллейбуса и скрылся на автомобиле «ВАЗ». А в марте прошлого года пассажиры избили водителя трамвая 2085 маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.