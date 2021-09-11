Вечером 11 сентября в Николаеве избили водителя фуры прямо в кабине из-за того, что он «подрезал» маршрутку.

Видеозаписью происшествия поделились свидетели в Viber-группе «ДТП и дороги Николаева».

Инцидент произошел на проспекте Богоявленском. По словам свидетелей, недалеко от Широкобальского моста водитель большегруза подрезал маршрутное такси с пассажирами, ДТП едва удалось избежать. После этого рассерженные пассажиры вышли и начали высказывать свое возмущение водителю фуры. Во время перепалки один из мужчин залез прямо в кабину к нему и начал его избивать.

Напомним, 9 марта этого года в Николаеве мужчина в ходе конфликта избил женщину-водителя троллейбуса и скрылся на автомобиле «ВАЗ». А в марте прошлого года пассажиры избили водителя трамвая 2085 маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.