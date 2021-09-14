После месячных поисков, в которых участвовали более тысячи человек, 19 китайских горняков, оказавшихся под землей после обрушения угольной шахты, были найдены мертвыми.

ОБ этом пишет Capital.

В прошлом месяце на руднике Чайдаер в провинции Цинхай на северо-западе Китая работал 21 человек, когда 14 августа внезапно обрушилось хранилище. 1 выжившего и 1 мертвого достали сразу, а вот еще 19 шахтеров не могли отыскать четыре недели до вчерашнего понедельника.

— В ходе поисков были обнаружены 19 человек, оказавшихся в затруднительном положении, ни один из них не имел признаков жизнедеятельности, — сообщает госТВ Китая.

В спасательной операции, которая длились почти 30 дней, приняли участие более тысячи человек, работая в тяжелых условиях на высоте более 3800 метров.

Рудник расположен на обширном высокогорном плато Гинхай-Тибет, малонаселенном регионе с суровым климатом, который часто называют «крышей мира».

Напомним, в оккупированном Должанском районе Луганской области произошла авария на шахте. Погибли минимум девять горняков.