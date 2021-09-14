Американские военные 29 августа ракетой Hellfire взорвали машину в одном из районов Кабула из уверенности, что ее используют сторонники ИГИЛ для нового теракта в аэропорту. Однако рядом с машиной было гражданское лицо и его родственники, погибли 10 человек.

Расследование этого инцидента провели ведущие американские газеты NYT и WP.

Журналисты пришли к выводу, что «адское пламя» забрало жизнь только у мужчины, сотрудничавшего с американской НКО больше десяти лет, кроме него, жертвами стали еще девять человек, включая маленьких детей.

Сообщается, что Пентагон из трагической случайности перепутал машины и дал право на ликвидацию сотрудника НКО Nutrition and Education International Земари Ахмади. Ответственных за судьбоносное решение подвели цвет и модель его машины (белая Toyota). У них была наводка, что террористы Исламского государства передвигались на такой же машине и с нее же готовились запустить ракеты по аэропорту (цена ошибки была высокой — до этого «игиловцы» уже провернули теракт с 200 жертвами). Ахмади ездил на такой же служебной машине.

«Нью-Йорк таймс» пишет, что с самого утра 29 августа за машиной Ахмади велось наблюдение, так как из убежища ИГИЛ неподалеку выехала похожая машина. Когда тот грузил в багажник воду (в родном районе ощущалась острая нехватка), оператор дрона принял груз за взрывчатку и принял решение устранить угрозу и в 16:50 нанес превентивный удар.

В момент взрыва рядом с «Тойотой» были многочисленные родственники мужчины. Погибли 10 человек, 6 из них дети. Пентагон проводит расследование, никаких официальных комментариев Министерства обороны после выхода громких расследований не поступало.

Напомним, разведка США ранее заявила, что теракт в Кабуле организовал филиал ИГИЛ. США пообещали ответ террористам.