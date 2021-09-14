Под кременчугской панелькой нашли тело женщины, которая заботилась о бездомных животных в округе.

Об этом сообщили в региональной полиции.

Пенсионерка вышла рано утром и не вернулась, убийцу задержали по свежим следам буквально за пару часов.

Им оказался рецидивист 27 лет, которого неоднократно судили. По словам очевидцев, женщину обнаружили на привычном маршруте, так что преступник мог следить за ней.

— Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и мотивы его убийства. По факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурант задержан. Решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения, — заявили у правоохранителей.

Напомним, cотрудник ОО «Альянс Защитников Животных» в Кривом Роге Артем Пушков рассказал, что неизвестные открыли стрельбу по его питомцам перед Маршем зоозащиты