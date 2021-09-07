Сотрудник ОО «Альянс Защитников Животных» в Кривом Роге Артем Пушков рассказал, что неизвестные открыли стрельбу по его питомцам перед Маршем зоозащиты, который должен был пройти 5 сентября.

Об этом пишет региональный «Первый городской».

Мужчина вспоминает, что вечером 3 сентября его собаки вели себя странно и сидели возле ворот. Неожиданно началась стрельба, несколько пуль задели щенка Пушкова, но он выжил.

Другой собаке повезло меньше, выстрелы настигли ее у входных дверей дома.

— Зара была еще теплая, но уже без признаков жизни!!! Убили в моем доме и моем дворе, где всегда бегают рядом с собаками моя шестилетняя дочь и жена, — предает эпизод огласке местный активист.

На место преступления выехали полицейские, которые зафиксировали факт бойни.

— Заявление № 21966 находится на рассмотрении в городском отделении полиции, где правоохранители должны квалифицировать преступление, — отмечает криворожское издание.

Артем Пушков попросил прессу, чтобы большее количество граждан узнало о расправе. Кроме того, он попросил полицейских открыть уголовное производство по факту умышленного убийства животного.

На видео, размещенном Пушковым, по характеру ран можно предположить, что преступники стреляли из мелкого калибра.

Напомним, 1 сентября в Николаеве на рынке «Юлиана» по 3-й Слободской подвыпивший застрелил собаку. Известно, что перед убийством мужчина купил в местном магазине алкоголь. В тот же день по данному факту открыли уголовное дело, а через несколько часов полиция задержала виновного.