Оккупанты на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям украинских военных 14 сентября, в результате один боец Объединенных сил получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе населенного пункта Пески противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Нью-Йорка российские наемники дважды обстреляли позиции наших военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов.
В районе населенного пункта Шумы враг совершил обстрел из запрещенной минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра.
В результате этих обстрелов один украинский боец получил осколочное ранение.
«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — отметили в штабе.
Напомним, 13 сентября на Донбассе пророссийские оккупанты 12 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате обстрелов погиб боец ООС.
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Оккупанты на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям украинских военных 14 сентября, в результате один боец Объединенных сил получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе населенного пункта Пески противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Нью-Йорка российские наемники дважды обстреляли позиции наших военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов.
В районе населенного пункта Шумы враг совершил обстрел из запрещенной минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра.
В результате этих обстрелов один украинский боец получил осколочное ранение.
«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — отметили в штабе.
Напомним, 13 сентября на Донбассе пророссийские оккупанты 12 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате обстрелов погиб боец ООС.