Рано утром в среду на границе между Черногорией и Албанией произошли два землетрясения. Магнитуда первого землетрясения составила 4,1 балла по шкале Рихтера, а второго, которое ощущалось десятью минутами позже, составила 3,4 балла.

Об этом сообщает Jutarnji List.

Хотя эпицентр находился на албанской стороне границы, землетрясение сильно ощущалось в Черногории. Тамошние сейсмологи заявили, что сильного ущерба нет.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр первоначально сообщил, что сила землетрясения составила 4,5 балла, а жители Подгорицы (Черногория) подтвердили, что землетрясение было коротким, но довольно сильным.

— Раздался рев, он разбудил меня. Мебель тряслась, — говорит один из очевидцев.

Землетрясения не новое явление для этих территорий. В конце ноября 2019 года в Албании произошло землетрясение силой 6,4 балла по шкале Рихтера, в результате которого погибло 50 человек.

Напомним, 8 сентября в Мукачевском районе Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой в 2,5 балла.