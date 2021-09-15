Сегодня, 15 сентября в городе Днепр на проспекте Богдана Хмельницкого взорвалась машина, в результате инцидента погибли два человека.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
— Сообщение о происшествии поступило сегодня, 15 сентября, около 9 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого города Днепр, — говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, о причинах взрыва пока не сообщают.
Однако, как отмечают местные СМИ, причиной инцидента может быть заказное убийство.
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Сегодня, 15 сентября в городе Днепр на проспекте Богдана Хмельницкого взорвалась машина, в результате инцидента погибли два человека.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
— Сообщение о происшествии поступило сегодня, 15 сентября, около 9 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого города Днепр, — говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, о причинах взрыва пока не сообщают.
Однако, как отмечают местные СМИ, причиной инцидента может быть заказное убийство.
Ранее в Черновцах произошел взрыв в торговом центре.