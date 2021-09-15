В Николаеве на проезжей части Ингульского моста образовались ямы, при этом компания «Автострада» только 1 сентября завершила там укладку финишного слоя асфальтобетона.
Об этом сообщил Дмитрий Канарский в Facebook-группе Contact Center при Николаевском городском совете.
Он попросил Службу автомобильных дорог Николаевской области обратить на это внимание.
— На Ингульском мосту, сразу за разводной частью, в сторону Соляных уже образовались ямы, — констатирует Дмитрий Канарский.
Также он опубликовал несколько фото.
— Возможно, при ремонте не учли пустоту под полотном. Видно, что асфальт ушел по направлению движения фуры с места, где под ним полотно не такое плотное. Как если в лужу заехать. Но это исключительно мнение неспециалиста, — предположил автор сообщения.
Напомним, на время ремонта трассы М-14 в микрорайоне Соляные приостанавливали движение троллейбусов.
31 августа троллейбусы № 6, 7, 9 начали курсировать в обычном режиме.
|
Николаев потерял 2,6 миллиарда гривен из-за неэффективного управления команды СенкевичаОлег Мудрак
|
Атракціон нечуваної щедрості за чужий рахунокСтанислав Мартиросов
В Николаеве на проезжей части Ингульского моста образовались ямы, при этом компания «Автострада» только 1 сентября завершила там укладку финишного слоя асфальтобетона.
Об этом сообщил Дмитрий Канарский в Facebook-группе Contact Center при Николаевском городском совете.
Он попросил Службу автомобильных дорог Николаевской области обратить на это внимание.
— На Ингульском мосту, сразу за разводной частью, в сторону Соляных уже образовались ямы, — констатирует Дмитрий Канарский.
Также он опубликовал несколько фото.
— Возможно, при ремонте не учли пустоту под полотном. Видно, что асфальт ушел по направлению движения фуры с места, где под ним полотно не такое плотное. Как если в лужу заехать. Но это исключительно мнение неспециалиста, — предположил автор сообщения.
Напомним, на время ремонта трассы М-14 в микрорайоне Соляные приостанавливали движение троллейбусов.
31 августа троллейбусы № 6, 7, 9 начали курсировать в обычном режиме.