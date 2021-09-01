Компания «Автострада» завершила укладку финишного слоя асфальтобетона на Ингульском мосту в Николаеве. Далее подрядчик займется ремонтом дорожного покрытия на Варваровском мосту.

Об этом информирует пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

На сегодняшний день реконструкция автодороги М-14 «Одесса - Мелитополь – Новоазовск» через Николаев подходит к завершению.

Напомним, на время ремонта трассы М-14 в микрорайоне Соляные приостанавливали движение троллейбусов. Вчера, 31 августа, троллейбусы № 6, 7, 9 начали курсировать в обычном режиме. Движение через Соляные было возобновлено.

Ранее сообщалось, что когда дорожники дойдут до Варваровского моста, там во время работ организуют реверсивное движение.