Когда дорожники, ремонтирующие трассу М-14 в пределах Николаева, дойдут до Варваровского моста, там во время работ организуют реверсивное движение.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях во вторник, 22 июня, пишут НикВести.

— Сегодня в управлении патрульной полиции прошло совещание при участии заместителя городского головы Сергея Коренева, а также руководителя Службы автомобильных дорог. Было решено, что на мосту во время ремонта будет организовано реверсивное движение. На тех участках, где длится ремонт будут работать регулировщики, — сказал Александр Сенкевич.

Начальник управления патрульной полиции в Николаевской области Виталий Данила рассказал, что ремонт дроги в Варваровке принес много неудобств горожанам, но впереди – восстановление покрытия Южнобугского моста. Уже сейчас прорабатывается вариант реверсивного движения на период работ.

Об этом говорится в сюжете НИС-ТВ.

— Пришли к соглашению, что движение там будет реверсивным. Подрядчик установит дополнительные светофоры. Будут порциями запускать и выпускать из Николаева, — рассказал Виталий Данила.

Начальник Службы автомобильных дорог Николаевской области Александр Антощук уточнил, что подрядчик фирма «Автострада» работает круглые сутки.

— За 2-3 дня Одесское шоссе в нижнем слое полностью заасфальтируем, — рассказал Александр Антощук.

Ранее сообщалось, что группа компаний Автострада работает на улице Веселиновская в Николаеве круглосуточно и без выходных. Эта улица является одной из основных транспортных артерий города, поэтому компания максимально оптимизирует дорожные работы, чтобы быстрее их завершить.

Напомним, начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Александр Антощук поделился подробностями предстоящего ремонта проспекта Героев Украины.

Напомним также, 18 и 19 июня Проспект Героев Украины по направлению к центру Николаева и улица Никольская в сторону Варваровского моста также стояли в пробках.

Ранее вице-мэр Сергей Коренев сообщил, что в Николаеве с июня планируют начать ремонтные работы на дорогах государственного значения, которые проходят через город. В частности, речь идет об улицах Пушкинская, Никольская и проспекте Героев Украины, которые являются частью трассы международного значения М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск». Это обязательно создаст неудобства в виде автомобильных заторов. Подобная ситуация наблюдалась в 2017 году.