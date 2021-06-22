Группа компаний Автострада работает на улице Веселиновская в Николаеве круглосуточно и без выходных. Эта улица является одной из основных транспортных артерий города, поэтому компания максимально оптимизирует дорожные работы, чтобы быстрее их завершить.

Об этом НикВести сообщили в пресс-службе Автострады.

— Для более комфортного движения, команда Автострады постоянно координирует регулирование проезда транспорта со Службой автомобильных дорог Николаевской области и полицией, разделяет полосы для максимального проезда, — сказано в сообщении.

Сейчас дорожные специалисты укладывают нижний слой асфальтобетона - уже заасфальтировали 3 километра по двум сторонам улицы. Кроме того, асфальт укладывают на съездах, остановках и парковочных карманах.

— Дорога до ремонта была в аварийном состоянии, поэтому на ней усиливают конструктив - армируют дорогу геограткою. Сейчас на объекте работают более 140 специалистов и 40 единиц техники. Протяженность участка 10,5 километров, она является частью дороги М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск». Этот автодорога начинается в Одессе и заканчивается на пункте контроля Новоазовск. Трасса сочетает пять областей Украины. Просим относиться с пониманием к дорожным работам и обращаем внимание водителей: движение остается двусторонним, но с затруднением. Будьте внимательны и учитывайте эту информацию при планировании маршрутов! — указал подрядчик.

Ранее начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Александр Антощук поделился подробностями предстоящего ремонта проспекта Героев Украины.