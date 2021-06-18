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Проспект Героев Украины по направлению к центру Николаева и улица Никольская в сторону Варваровского моста стоят в пробках.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Пробки образовались из-за ремонта улицы Веселиновской в микрорайоне Варваровка и ДТП на Варваровском мосту.
Первая «тянучка» наблюдается от остановки «Ателье» до пересечения улиц Пушкинская и Большая Морская. Водители отмечают, что пытаются проехать участок от «Ателье» до Большой Морской больше полутора часов, и советуют заезжать в Николаев по объездной дороге через Херсонское шоссе.
При этом, движение по Ингульскому мосту и в Соляных по направлению к Терновской развилке не затруднено.
Также застыла в пробке улица Никольская по направлению к Варваровскому мосту. Движение стоит от улицы Гражданской, от Садовой — затруднено.
Отметим, что если в Варваровке организовали встречное движение по Одесскому шоссе, то в Соляных, по Ингульскому мосту и Пушкинской его никак не регулируют. В пробках застряло большое количество большегрузов, которые не пустили в объезд города, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Николаеве уже сегодня специалисты Службы автомобильных дорог планируют закончить в первом слое восстановление дорожного покрытия по улице Веселиновской в микрорайоне Варваровка. Планам дорожников может помешать лишь непогода, которая в городе наблюдается с понедельника.
Ранее вице-мэр Сергей Коренев сообщил, что в Николаеве с июня планируют начать ремонтные работы на дорогах государственного значения, которые проходят через город. В частности, речь идет об улицах Пушкинская, Никольская и проспекте Героев Украины, которые являются частью трассы международного значения М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск». Это обязательно создаст неудобства в виде автомобильных заторов. Подобная ситуация наблюдалась в 2017 году.
Проспект Героев Украины по направлению к центру Николаева и улица Никольская в сторону Варваровского моста стоят в пробках.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Пробки образовались из-за ремонта улицы Веселиновской в микрорайоне Варваровка и ДТП на Варваровском мосту.
Первая «тянучка» наблюдается от остановки «Ателье» до пересечения улиц Пушкинская и Большая Морская. Водители отмечают, что пытаются проехать участок от «Ателье» до Большой Морской больше полутора часов, и советуют заезжать в Николаев по объездной дороге через Херсонское шоссе.
При этом, движение по Ингульскому мосту и в Соляных по направлению к Терновской развилке не затруднено.
Также застыла в пробке улица Никольская по направлению к Варваровскому мосту. Движение стоит от улицы Гражданской, от Садовой — затруднено.
Отметим, что если в Варваровке организовали встречное движение по Одесскому шоссе, то в Соляных, по Ингульскому мосту и Пушкинской его никак не регулируют. В пробках застряло большое количество большегрузов, которые не пустили в объезд города, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Николаеве уже сегодня специалисты Службы автомобильных дорог планируют закончить в первом слое восстановление дорожного покрытия по улице Веселиновской в микрорайоне Варваровка. Планам дорожников может помешать лишь непогода, которая в городе наблюдается с понедельника.
Ранее вице-мэр Сергей Коренев сообщил, что в Николаеве с июня планируют начать ремонтные работы на дорогах государственного значения, которые проходят через город. В частности, речь идет об улицах Пушкинская, Никольская и проспекте Героев Украины, которые являются частью трассы международного значения М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск». Это обязательно создаст неудобства в виде автомобильных заторов. Подобная ситуация наблюдалась в 2017 году.