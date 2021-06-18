Проспект Героев Украины по направлению к центру Николаева и улица Никольская в сторону Варваровского моста стоят в пробках.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Пробки образовались из-за ремонта улицы Веселиновской в микрорайоне Варваровка и ДТП на Варваровском мосту.

Первая «тянучка» наблюдается от остановки «Ателье» до пересечения улиц Пушкинская и Большая Морская. Водители отмечают, что пытаются проехать участок от «Ателье» до Большой Морской больше полутора часов, и советуют заезжать в Николаев по объездной дороге через Херсонское шоссе.

Пробка в Соляных Пробка в Соляных

Ингульский мост

При этом, движение по Ингульскому мосту и в Соляных по направлению к Терновской развилке не затруднено.

Также застыла в пробке улица Никольская по направлению к Варваровскому мосту. Движение стоит от улицы Гражданской, от Садовой — затруднено.

Фото Натальи Приходько

Отметим, что если в Варваровке организовали встречное движение по Одесскому шоссе, то в Соляных, по Ингульскому мосту и Пушкинской его никак не регулируют. В пробках застряло большое количество большегрузов, которые не пустили в объезд города, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Николаеве уже сегодня специалисты Службы автомобильных дорог планируют закончить в первом слое восстановление дорожного покрытия по улице Веселиновской в микрорайоне Варваровка. Планам дорожников может помешать лишь непогода, которая в городе наблюдается с понедельника.