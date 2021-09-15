Пограничный комитет Беларуси заявил, что белорусский пограничный знак обстреляли с территории Украины.

Об этом сообщается на сайте Погранкомитета Беларуси

— Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины. Инцидент произошёл 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда, — сказано в сообщении.

Сообщается, что при осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением герба Беларуси в виде пробоин от дроби.

Пограничники Беларуси считают, что знак, предположительно, повредили выстрелом из охотничьего ружья.

Сообщается, что «результаты проведённой встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины». По данному факту проводится разбирательство.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что белорусский народ должен сам решать свое будущее и ни одна страна не должна вмешиваться во внутренние дела другой страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина стала форпостом политических провокаций против его страны.