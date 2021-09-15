В луцкой школе № 16 один из школьников сильно избил другого, нанося удары по голове и почкам, другие ученики снимали происходящее и призывали к большему насилию.

Об этом информируют «Новости Луцка и Волыни».

На видео можно расслышать крики: «Еще бей, еще». Никто не попытался разнять детей, наоборот, большинство присутствующих подбадривали и советовали добивать лежащего ударами в голову.

В школе на инцидент уже среагировали, директор образовательного учреждения отметил, что никто из детей не получил тяжелых травм.

— Я думал, что состояние здоровья пострадавшего мальчика будет гораздо сложнее, но он обратился к медсестре вчера и сказал, что упал. Сегодня она его осмотрела — и признаков избиения как таковых нет. Мальчик на обучении сегодня, — рассказал Вадим Троицкий.

При этом, специальная комиссия проведет расследование случая.

Напомним, в Украине действует закон о противодействии буллингу.