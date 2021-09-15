Взрыв машины в Днепре, в результате которого погибли ветеран АТО и спикер ГСЧС, будет раскрывать Служба безопасности Украины.

Об этом сообщается на канале ведомства в Telegram.

Уголовное дело открыто по 258 статье Уголовного кодекса Украины.

— Следственные действия ведутся по факту взрыва легкового автомобиля на проспекте Богдана Хмельницкого, который произошел утром 15 сентября. По имеющейся информации, в результате взрыва погибли два человека. Это один из членов общественной патриотической организации, а также пресс-секретарь ДСНС в Днепропетровской области, которая в момент взрыва также находилась в автомобиле, — уточнили в сообщении.

Взрыв автомобиля в Днепре произошел утром 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого.

Как сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в правоохранительных органах, погибли также ветеран АТО Алексей Кавлак и начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.