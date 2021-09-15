С начала сентября российские оккупационные силы осуществили 85 вооруженных провокаций на востоке Украины, в результате чего погибли четверо украинских военнослужащих, еще 36 получили ранения.

Об этом сообщила миссия Украины при ОБСЕ делегаций стран-участниц во время заседания Форума безопасности сотрудничества в среду, 15 сентября, пишет Укринформ.

— Только с начала сентября этого года в результате более 85 вооруженных провокаций российских оккупационных войск четыре украинских защитника были убиты, еще 36 ранены, — заявили в украинской миссии.

Также отмечалось, что в целом с начала действия режима прекращения огня от 27 июля 2020 года вследствие обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ погибли 58 украинских военнослужащих, еще более 220 бойцов получили ранения.

— С 27 июля прошлого года до 12 сентября этого года позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны 2 315 раз, в том числе более 585 раз — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения — танков, артиллерийских систем калибров 152 мм и 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, — сообщила делегация Украины иностранных дипломатов о том, как Россия нарушает перемирие на востоке Украины.

Кроме того, украинская миссия сообщила, что российские вооруженные формирования систематически проводят мероприятия по минированию украинских позиций как дистанционно, так и с помощью диверсионных групп.

— Россия продолжает использовать мины типов ПОМ-2, МОП-50, ПФМ-1 и ПМН, которые запрещены международным правом, — отметили в делегации Украины.

Также было указано на то, что российские оккупационные войска совершают нарушения других положений Минских договоренностей, включая использование БПЛА — более 145 раз, обустройство новых позиций и укрепление существующих — 29 случаев, дистанционное минирование — более 55 случаев, обстрелы гражданских объектов — более 40 раз.

Напомним, в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе за 14 сентября было сказано, что

на неподконтрольных российским оккупантам территориях Донецкой и Луганской области боевики разместили запрещенные «Грады», танки, гаубицы и БМП.