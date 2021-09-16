В сессионном зале городского совета перед мэром Черноморска Василием Гуляевым разыграли спектакль в честь его дня рождения.

15-го сентября после завершения аппаратного совещания чиновники решили поздравить мэра с 58-летием, которое тот отмечал еще 3 сентября. На пуантах фрагмент из балета Лебединое озеро станцевала лично начальница отдела культуры горсовета Юлия Кристанова, пишет Новое время.

Видео события опубликовал местный телеграмм канал Chornomorsk, откуда потом его выложили в YouTube.

Присутствующие были удивлены, но расходиться не спешили. Из колонок раздался голос, который явно не успел продумать, что должен сказать: «Всем оставаться на своих местах. Сохраняйте спокойствие, и все будет не очень хорошо. Потому что ливневки, канализации, подвалы — это все мои темные силы, которые разрушают город. И ни одна хрупкая душа добра, надежда на светлое будущее не выживет, умрет сегодня последней».

После этого к Юлии Кристановой в балетной пачке присоединился человек в костюме чумного врача, который олицетворял проблемы города. Мужчина вызвал на дуэль Василия Гуляева, и «именинник» победил.

Пользователи соцсетей раскритиковали эту вакханалию и назвали ее позором.

Пока мэр празднует день рождение, в Черноморске до сих пор не решены проблемы с ливневками, а выход ливневой канализации расположен в непосредственной близости от пляжа. Таким образом все стоки города попадают в море. Этим летом в морской воде уже нашли кишечную палочку и не рекомендовали купаться.

Ранее сообщалось, что ученый с украинскими корнями, который увязал вес чиновников со склонностью к коррупции, удостоился «Шнобеля».