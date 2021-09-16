Сельскую школу на Ивано-Франковщине облюбовали змеи. Для защиты детей от гадюк приехали спасатели.

Об этом сообщается на сайте Ивано-Франковской ОГА.

Школа, о которой идет речь, старая, в ней учится не больше шести десятков учеников. Ползучие попадают в учебное помещения из-за низкого порога и распахнутых дверей.

Первым в помещении школы гадюку увидела одна из учительниц, которая совместно с коллегами вышвырнула змею своими силами, однако позже в коридорах заметили еще двух змей. Пришлось вызывать спасателей.

— Спасатели вытащили одну из-под плинтуса, она забилась туда, вторую – из-под батареи. Они даже применяли специальный инструмент, чтобы разрезать, посмотреть, нет ли их больше, — рассказала спикер ГСЧС по области Кристина Перцович.

Напомним, Харьковский национальный университет имени Каразина посетили рыжие летучие мыши.