В Харькове 15 сентября неизвестные лупили палками по машине «скорой помощи», которая заехала во двор, чтобы госпитализировать больного.

Об этом информирует Антикор.

Врачи приехали к 43-летнему мужчине, чтобы забрать его в больницу. Водителю пришлось оставить кабину для помощи коллегам с транспортировкой больного.

Пока машина была без внимания к ней прибежали неизвестные люди с палками. Транспорт начали бить без объяснений, а свидетели снимали происходящее на телефон. Сделав свое дело, хулиганы пропали также резко, как и появились.

На автомобиле осталось множество вмятин, что подтверждается фотографиями. Побили капот, крылья, заметен отпечаток обуви на корпусе.

Напомним, в ровенской больнице агрессивно настроенный 24-летний парень «залил» из газового баллончика 45-летнего травматолога.