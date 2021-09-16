В Харькове 15 сентября неизвестные лупили палками по машине «скорой помощи», которая заехала во двор, чтобы госпитализировать больного.
Об этом информирует Антикор.
Врачи приехали к 43-летнему мужчине, чтобы забрать его в больницу. Водителю пришлось оставить кабину для помощи коллегам с транспортировкой больного.
Пока машина была без внимания к ней прибежали неизвестные люди с палками. Транспорт начали бить без объяснений, а свидетели снимали происходящее на телефон. Сделав свое дело, хулиганы пропали также резко, как и появились.
На автомобиле осталось множество вмятин, что подтверждается фотографиями. Побили капот, крылья, заметен отпечаток обуви на корпусе.
Напомним, в ровенской больнице агрессивно настроенный 24-летний парень «залил» из газового баллончика 45-летнего травматолога.
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В Харькове 15 сентября неизвестные лупили палками по машине «скорой помощи», которая заехала во двор, чтобы госпитализировать больного.
Об этом информирует Антикор.
Врачи приехали к 43-летнему мужчине, чтобы забрать его в больницу. Водителю пришлось оставить кабину для помощи коллегам с транспортировкой больного.
Пока машина была без внимания к ней прибежали неизвестные люди с палками. Транспорт начали бить без объяснений, а свидетели снимали происходящее на телефон. Сделав свое дело, хулиганы пропали также резко, как и появились.
На автомобиле осталось множество вмятин, что подтверждается фотографиями. Побили капот, крылья, заметен отпечаток обуви на корпусе.
Напомним, в ровенской больнице агрессивно настроенный 24-летний парень «залил» из газового баллончика 45-летнего травматолога.