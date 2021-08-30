В ровенской больнице агрессивно настроенный 24-летний парень «залил» из газового баллончика 45-летнего травматолога. У медика диагностировали химические ожоги глаз.

Факт нападения подтвердили в региональной полиции.

Сообщается, что 24-летнего мужчину привезли из области в городскую больницу. У него были резаные раны рук, а вместе с ним в Ровно приехала 21-летняя девушка.

Через некоторое время оба стали показывать агрессивное поведение.

— В дальнейшем между медиком и «посетителями» возник конфликт и толкотня, во время которой злоумышленник достал газовый баллончик и распылил в лицо врачу слезоточивый газ, — рассказали в полиции.

В результате атаки у врача появились химические ожоги глаз.

Открыто уголовное дело по части 1 статьи 296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, в понедельник, 7 декабря, в одной из школ Первомайска, ученик 6-го класса распылил в кабинете содержимое газового баллончика.