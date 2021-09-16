В горной местности Закарпатья разорвался артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны, в результате чего двое туристов погибли, пятеро заработали травмы и контузию.

Об этом информирует Нацполиция.

Очевидцами трагической случайности стали люди, жившие по соседству.

— По вызову прибыли спасатели и следственно-оперативная группа полиции. По результатам первоочередных следственных действий установлено, что на пастбище Григоров, что на горе Кукол, на собственных авто приехала группа туристов из Ивано-Франковской области. Всего было 12 человек, среди которых двое детей 2 и 5 лет. На месте отдыха туристы разместили палатки и начали разводить костер. Вскоре на том месте, где отдыхающие развели костер, прогремел взрыв, — описывают произошедшее правоохранители.

На месте взрыва осталась выбоина от детонации и куски ржавого железа, напоминающие обломки снаряда эпохи начала 20 века.

Открыто уголовное дело по статье «умышленное убийство». В полиции будут дожидаться выводов экспертов.

Напомним, в Одесской области взорвался снаряд времен Второй мировой войны на территории частного хозяйства в Беляевском районе, из-за взрыва погиб владелец.