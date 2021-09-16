Правоохранители задержали подполковника полиции, исполняющего обязанности начальника Баштанского райотдела полиции за вымогательство взяток с подчиненных. Его задержали вчера, 15 сентября, во время получения 12 тысяч гривен взятки.

Об этом информирует прокуратура Николаевской области.

Отмечается, что руководитель Баштанского райотела полиции требовал от подчиненных собирать ему «дань» за счет взяток с водителей, нарушивших правила дорожного движения.

— В случае непредоставления денежных средств чиновник угрожал создать подчиненным искусственные препятствия в служебной деятельности и уволить из рядов Национальной полиции Украины за якобы обнаруженные дисциплинарные нарушения, — сказано в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, а также об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

Напомним, в марте этого года сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполици задержали старшего оперуполномоченного одного из отделений Николаевского районного управления, который шантажировал своего коллегу.