КНДР расширяет завод, на котором обогащается уран для ядерного оружия. Размер новой производственная площадки равняется примерно 1000 м2.
Об этом сообщает CNN.
Там достаточно места для размещения 1000 дополнительных центрифуг.
— Добавление 1000 новых центрифуг увеличит мощность завода по производству высокообогащенного урана на 25%, — сказал в эфире телеканала эксперт по оружию Джеффри Льюис.
Два неназванных американский чиновника рассказали CNN, что власти Соединенных Штатов знают об увеличении производства оружейного урана в Северной Корее.
В совете национальной безопасности, министерстве обороны, управлении национальной разведки и ЦРУ от комментариев отказались.
Завод по обогащению урана располагается на территории комплекса ядерных исследований Йонбён. Предприятие было основано в 1964 году.
Ранее Северная Корея выпустила неизвестный снаряд со своего восточного побережья в сторону Японского моря.
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КНДР расширяет завод, на котором обогащается уран для ядерного оружия. Размер новой производственная площадки равняется примерно 1000 м2.
Об этом сообщает CNN.
Там достаточно места для размещения 1000 дополнительных центрифуг.
— Добавление 1000 новых центрифуг увеличит мощность завода по производству высокообогащенного урана на 25%, — сказал в эфире телеканала эксперт по оружию Джеффри Льюис.
Два неназванных американский чиновника рассказали CNN, что власти Соединенных Штатов знают об увеличении производства оружейного урана в Северной Корее.
В совете национальной безопасности, министерстве обороны, управлении национальной разведки и ЦРУ от комментариев отказались.
Завод по обогащению урана располагается на территории комплекса ядерных исследований Йонбён. Предприятие было основано в 1964 году.
Ранее Северная Корея выпустила неизвестный снаряд со своего восточного побережья в сторону Японского моря.