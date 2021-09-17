КНДР расширяет завод, на котором обогащается уран для ядерного оружия. Размер новой производственная площадки равняется примерно 1000 м2.

Об этом сообщает CNN.

Там достаточно места для размещения 1000 дополнительных центрифуг.

— Добавление 1000 новых центрифуг увеличит мощность завода по производству высокообогащенного урана на 25%, — сказал в эфире телеканала эксперт по оружию Джеффри Льюис.

Два неназванных американский чиновника рассказали CNN, что власти Соединенных Штатов знают об увеличении производства оружейного урана в Северной Корее.

В совете национальной безопасности, министерстве обороны, управлении национальной разведки и ЦРУ от комментариев отказались.

Завод по обогащению урана располагается на территории комплекса ядерных исследований Йонбён. Предприятие было основано в 1964 году.

Ранее Северная Корея выпустила неизвестный снаряд со своего восточного побережья в сторону Японского моря.