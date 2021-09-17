За прошедшие сутки, 16 сентября, оккупационные войска РФ восемь раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. Ранен мирный житель города Счастье на Луганщине.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В Луганской области противник дважды применил беспилотники типа «Квадрокоптер», с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье.
По этому же населенному пункту российские наемники совершили обстрел из минометов 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
Также противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовая территория.
В районе Песок российские наемники применили минометы калибра 120 мм. Золотое-4 противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. С начала суток, 17 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, с начала сентября российские оккупационные силы осуществили 85 вооруженных провокаций на востоке Украины, в результате чего погибли четверо украинских военнослужащих, еще 36 получили ранения.
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За прошедшие сутки, 16 сентября, оккупационные войска РФ восемь раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. Ранен мирный житель города Счастье на Луганщине.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В Луганской области противник дважды применил беспилотники типа «Квадрокоптер», с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье.
По этому же населенному пункту российские наемники совершили обстрел из минометов 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
Также противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовая территория.
В районе Песок российские наемники применили минометы калибра 120 мм. Золотое-4 противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. С начала суток, 17 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, с начала сентября российские оккупационные силы осуществили 85 вооруженных провокаций на востоке Украины, в результате чего погибли четверо украинских военнослужащих, еще 36 получили ранения.