Утром 17 сентября на улице Балковской в Одессе трамвай насмерть сбил пожилую женщину, которая неожиданно вышла на рельсы.

Об этом сообщается на странице «Одесгорэлектротранса» в Facebook.

— Трамвай, двигавшийся из депо на маршрут улице Балковской, пересек улицу Краснослободская на зеленый сигнал светофора и совершил наезд на пожилую женщину, которая неожиданно вышла на рельсы из-за электроопоры, которая существенно ухудшала водителю обзор. Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось: женщина контактировала с передней частью вагона и получила повреждения, несовместимые с жизнью, - говорится в сообщении.

Как сообщили в отделе информации Одесского городского управления №1, на месте происшествия работают правоохранители.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Выясняются полные обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Ингульском районе Николаева водитель микроавтобуса наехал на пенсионерку, женщина скончалась в больнице.