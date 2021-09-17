Скандально известный в Николаеве Алексей Казимиров снова не явился на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Судья поставила принудительно привести его 20 сентября.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

15 сентября стало известно, что он и его отец Алексей Тумко в составе группы вымогали деньги у местных жителей. В случае неуплаты «долга», по информации СБУ, они использовали психологическое давление, угрожали физической расправой и уничтожением имущества.

По словам защитника Николая Трушникова, ему стало плохо после того, как он узнал, что его отца отправили на 60 суток в СИЗО.

— Скорее всего, случился психологический срыв после того, как он из СМИ узнал, что отец получил меру присечения — 60 суток содержания под стражей. Стало ему плохо где-то после обеда, со слов матери. Мать сейчас бегает, покупает лекарства мужу, продукты передает. Где-то после обеда он (Алексей Казимиров, — прим.) уехал в больницу, — сказал адвокат.

В свою очередь мать Алексея Казимирова заявила, что он состоит на учете в пихдиспансере, поскольку у него было четыре операции в голове.

Отметим, что следственный судья Светлана Скрипченко вынудила ее покинуть зал из-за регулярных попыток вмешательства в судебный процесс.

Мать Алексея Казимирова

Судья зачитала ответы от ЦПМСП №3 и больницы №3, куда были направлены запросы по поводу состояния здоровья Алексея Казимирова. Как сообщалось, его адвокат на заседании 16 сентября отмечал, что у Алексея Казимирова подозрение на коронавирус.

В больницах отметили, что семья Казимировых обращалась за медпомощью. В частности, у терапевта они требовали направление на ПЦР-тест, которое ему дали. А в больнице №3 врач поддтвердил симптомы ОРВИ по описанным ими жалобам, однако диагноз COVID-19 установлен не был. Пациенту рекоммендовали самоизоляцию ввиду того, что он может быть болен коронавирусом.

Прокурор Ольга Добринова ходатайствовала о принудительном приводе Алексея Казимирова. Адвокат не возражал, оставив это на рассмотрение суда. Судья поставило применить принудительный привод и доставить его в суд на заседание 20 сентября.

Напомним, что вчера не смогли избрать меру пресечения Алексею Казимирову — он не явился якобы из-за подозрения на коронавирус.

Алексей Казимиров известен тем, что 21 февраля 2011 года в Николаевеза рулем своего автомобиля «Mercedes» сбил насмерть 20-летнюю Юлию Каланчеву — девушка скончалась на месте происшествия. Водитель Mercedes с места происшествия скрылся, но вскоре был установлен и задержан. В итоге Центральный районный суд Николаева признал Казимирова виновным в гибели Каланчевой и приговорил к 6 годам лишения свободы.

Однако, спустя месяц после того, как Казимиров был этапирован в колонию Херсонской области, 20 июля 2012 года Белозерский районный суд Херсонской области отпустил его на свободу, ссылаясь на якобы найденную у него «смертельную болезнь» — прогрессирующую опухоль мозга. Тогда заключение о его болезни выдала Больница скорой медицинской помощи, руководителем которой является экс-депутат Николаевского городского совета Александр Демьянов. Однако, несмотря на это, вполне здоровый осужденный Казимиров не раз был замечен после этого гуляющим по городу, часто появляющимся в ночных клубах, барах Николаева.

Ранее сообщалось, что «смертельно больной» убийца Казимиров гуляет по городу и ест шаурму. Кроме того, николаевский убийца вместо колонии ходит на футбол и катается на новой машине.

Весной 2015 года он получил 4 административных протокола, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ.