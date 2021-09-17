В Тбилиси из Киева в пятницу специальным рейсом экстрадировали бывшего начальника военной полиции Грузии Мегиса Кардаву. В Грузии соратника Саакашвили обвиняют по 15 уголовным делам, по девяти из которых он заочно осужден.

Об этом сообщает телеканал Imedi.

Мегиса Кардаву доставили из Киева в международный аэропорт Тбилиси. Ему предъявят обвинение и отправят в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави.

Как пишет ZN.ua, о задержании Мегиса Кардавы украинской властью стало известно в ноябре 2017 года. С тех пор началось рассмотрение дела о его экстрадиции в Грузию, а сам Мегис Кардава находился под домашним арестом.

11 сентября появилась информация о том, что украинская власть готова его экстрадировать.

В тот же день стало известно о смерти украинского судьи, который рассматривал дело об экстрадиции Мегиса Кардавы. Тело Виталия Писанца было найдено в селе Погребы Киевской области в доме, куда он приехал в гости.

Точная причина смерти в настоящее время неизвестна.

Позже намерение экстрадировать МегисаКардаву подтвердили в СБУ.

Мегис Кардава покинул Грузию в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. Его обвиняют в совершении целого ряда преступлений, среди которых пытки, организация насильственных действий сексуального характера, растрата государственных средств.

Прокуратура Грузии требует экстрадиции Мегиса Кардава в связи с тем, что он фигурирует в 11 уголовных делах. Мегису Кардаве заочно вынесли несколько обвинительных приговоров.

Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили планирует вернуться в родную страну, несмотря на открытые уголовные дела и высокую вероятность ареста.