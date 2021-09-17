Более десяти тысяч мигрантов живут под мостом Дель Рио на границе Мексики и США в районе Сьюдад-Акунья. Подавляющее большинство из них — мигранты из Гаити, но также граждане Никарагуа, Венесуэлы, Кубы.
Об этом сообщает Reuters.
Люди вместе с детьми спят преимущественно на земле под открытым небом. В лагере наблюдается нехватка продовольствия и питьевой воды.
Ожидается, что в дальнейшем количество мигрантов будет только расти. Такая ситуация является гуманитарным и политическим вызовом для президента США Джо Байдена.
Ранее сообщалось, что знаменитая стена на границе США и Мексики, которая была одним из самых громких проектов бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, начала разрушаться.
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Более десяти тысяч мигрантов живут под мостом Дель Рио на границе Мексики и США в районе Сьюдад-Акунья. Подавляющее большинство из них — мигранты из Гаити, но также граждане Никарагуа, Венесуэлы, Кубы.
Об этом сообщает Reuters.
Люди вместе с детьми спят преимущественно на земле под открытым небом. В лагере наблюдается нехватка продовольствия и питьевой воды.
Ожидается, что в дальнейшем количество мигрантов будет только расти. Такая ситуация является гуманитарным и политическим вызовом для президента США Джо Байдена.
Ранее сообщалось, что знаменитая стена на границе США и Мексики, которая была одним из самых громких проектов бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, начала разрушаться.