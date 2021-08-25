Знаменитая стена на границе США и Мексики, которая была одним из самых громких проектов бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, начала разрушаться.

Об этом пишет Укринформ.

Отмечается, что причиной разрушения стали мощные ливни, из-за которых прилегающие реки вышли из берегов.

Вызванное этим наводнение разрушило по меньшей мере шесть металлических шлюзовых ворот, построенных в стене на случай подъема уровня воды.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден считает, что из-за Дональда Трампа на южной границе страны произошла гуманитарная катастрофа.