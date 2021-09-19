Самый разыскиваемый боевик Индонезии, лидер моджахедов Восточной Индонезии Али Калора был убит в перестрелке с силами безопасности в ходе контртеррористической кампании в горном районе Париги Мутонг острова Сулавеси.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на военного начальника Центрального Сулавеси, бригадного генерала Фарида Макруфа

Али Калора был одним из двух боевиков, убитых в перестрелке. Другой убитый — Джак Рамадана. Силы безопасности разыскивают еще четырех членов группы.

Макруф сказал, что «Али Калора был самым разыскиваемым террористом и лидером MIT», имея в виду индонезийскую аббревиатуру моджахедов Восточной Индонезии Mujahidin Indonesia Timur.

Париги Мутонг граничит с районом Посо, который считается центром экстремизма в провинции.

Mujahidin Indonesia Timur присягнула на верность ИГИЛ в 2014 году. Группа взяла на себя ответственность за несколько убийств полицейских и христиан, которые являются религиозным меньшинством.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что французские вооруженные силы ликвидировали лидера «Исламского государства» в Великой Сахаре Аднана Абу Валида ас-Сахрави.