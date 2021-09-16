Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что французские вооруженные силы ликвидировали лидера «Исламского государства» в Великой Сахаре Аднана Абу Валида ас-Сахрави.

Об этом сообщают французские СМИ, пишет «Интерфакс-Украина».

Ас-Сахрави был лидером ИГ в регионе Сахель в Западной Африке, и его группа совершила нападение на американских солдат в 2017 году, в августе 2020 года Сахрави лично приказал убить шестерых французских благотворителей и их нигерийского водителя, говорится в сообщении офиса французского президента.

Напомним, неделю назад Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Одесской области боевика ИГИЛ, который находился в розыске по линии Интерпола.