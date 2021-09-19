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Около 25 000 студентов приняли участие в крупнейшей нелегальной вечеринке в Мадриде с начала пандемии COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
«Макро-ботеллон», как называют эти вечеринки на открытом воздухе, начался в Мадридском университете Комплутенсе в пятницу.
Муниципальная полиция Мадрида заявила, что из-за большого количества участников вечеринки они не смогли разогнать пьяных студентов до 7 часов утра субботы.
— Это самый большой ботеллон, который мы видели с начала пандемии COVID-19, — сказал представитель полиции.
Как отмечает издание, правительство Мадрида ослабит ограничения с понедельника, чтобы бары и клубы могли оставаться открытыми до 6 часов утра, тогда как сейчас они должны закрываться до 2 часов ночи. Люди по-прежнему должны носить маски в помещении и соблюдать дистанцию 1,5 метра.
Тем не менее, массовые гуляния по-прежнему незаконны и наказываются штрафом за участие в размере от 500 до 600 евро. Организаторам грозит штраф в размере до 600 000 евро, если суд решит, что вечеринка ставит под угрозу здоровье населения.
Напомним, в марте этого года в Амстердаме впервые за год устроили легальную массовую вечеринку. Во время мероприятия исследователи пытались выяснить, можно ли в стране ослаблять карантин.
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Около 25 000 студентов приняли участие в крупнейшей нелегальной вечеринке в Мадриде с начала пандемии COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
«Макро-ботеллон», как называют эти вечеринки на открытом воздухе, начался в Мадридском университете Комплутенсе в пятницу.
Муниципальная полиция Мадрида заявила, что из-за большого количества участников вечеринки они не смогли разогнать пьяных студентов до 7 часов утра субботы.
— Это самый большой ботеллон, который мы видели с начала пандемии COVID-19, — сказал представитель полиции.
Как отмечает издание, правительство Мадрида ослабит ограничения с понедельника, чтобы бары и клубы могли оставаться открытыми до 6 часов утра, тогда как сейчас они должны закрываться до 2 часов ночи. Люди по-прежнему должны носить маски в помещении и соблюдать дистанцию 1,5 метра.
Тем не менее, массовые гуляния по-прежнему незаконны и наказываются штрафом за участие в размере от 500 до 600 евро. Организаторам грозит штраф в размере до 600 000 евро, если суд решит, что вечеринка ставит под угрозу здоровье населения.
Напомним, в марте этого года в Амстердаме впервые за год устроили легальную массовую вечеринку. Во время мероприятия исследователи пытались выяснить, можно ли в стране ослаблять карантин.